Лоусон рассказал о своих целях на концовку сезона-2025

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о своей цели на оставшуюся часть сезона-2025 Формулы-1.

«Мне не нужно ничего особенного. Просто зарабатывать очки и хорошо проводить гонки. Для нас главное — зарабатывать очки, потому что «Рейсинг Буллз» борется за шестое место в Кубке конструкторов, в этом основная цель команды. Если мы сможем достичь этого, то основная моя работа будет выполнена.

Если говорить о более широких перспективах, то моя основная цель в том, чтобы каждый раз, садясь за руль болида, стараться выжать из него максимум и зарабатывать как можно больше очков», — приводит слова Лоусона RacingNews365.