Йос Ферстаппен: гонки на «Нордшляйфе» всегда были для Макса особым вызовом

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, высказался о выступлениях своего сына в гонках на выносливость.

«Отчасти и я приложил к этому руку. Я сам начал выступать в гонках на машинах GT3 и как-то раз предложил Максу вместе погонять зимой. Макс же пошёл ещё дальше. Ему нравятся гонки на выносливость, у него теперь есть своя команда, и он сам там выступает.

Гонки на «Нордшляйфе» всегда были для Макса особым вызовом. Здорово, что он теперь сам там гоняет. И ему это нравится. Благодаря этому он приезжает на гонки Формулы-1 с улыбкой на лице и особым настроем», – приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.