Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Йос Ферстаппен: гонки на «Нордшляйфе» всегда были для Макса особым вызовом

Йос Ферстаппен: гонки на «Нордшляйфе» всегда были для Макса особым вызовом
Комментарии

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, высказался о выступлениях своего сына в гонках на выносливость.

«Отчасти и я приложил к этому руку. Я сам начал выступать в гонках на машинах GT3 и как-то раз предложил Максу вместе погонять зимой. Макс же пошёл ещё дальше. Ему нравятся гонки на выносливость, у него теперь есть своя команда, и он сам там выступает.

Гонки на «Нордшляйфе» всегда были для Макса особым вызовом. Здорово, что он теперь сам там гоняет. И ему это нравится. Благодаря этому он приезжает на гонки Формулы-1 с улыбкой на лице и особым настроем», – приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.

Материалы по теме
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android