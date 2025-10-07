Скидки
Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на победу в чемпионате

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался насчёт шансов четырёхкратного и действующего обладателя титула, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на победу в чемпионате мира 2025 года.

«У Макса всё ещё есть шансы на победу в чемпионате. Сход соперника всегда возможен, и, если это случится, ситуация сильно поменяется. Сейчас «Макларен» несколько растерял свою доминацию, хотя это вполне может вернуться на следующей гонке в США.

Так что нужно смотреть на тенденции в ближайших гонках — в США и Мексике. Если Макс продолжит опережать пилотов «Макларена», его шансы сохранятся. Если нет – то его борьба быстро закончится», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.

