Минарди: не думаю, что в итоге Макс Ферстаппен сможет сказать своё слово в борьбе за титул

Бывший владелец команды Формулы-1 «Минарди» Джанкарло Минарди высказался насчёт шансов четырёхкратного и действующего обладателя титула, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на победу в чемпионате мира 2025 года.

«От пилотов «Макларена» на Гран-при Сингапура ждали намного большего, но благодаря подиуму Ландо Норрис отыграл у напарника шесть очков в личном зачёте и похоже, что продолжит борьбу с Пиастри. При этом совершенно очевидно, что оба пилота в будущем будут иметь свободу действий на трассе, так что мы сможем рассчитывать на новые дуэли.

Но я не думаю, что в итоге Макс Ферстаппен сможет сказать своё слово в борьбе за победу в чемпионате. Он борется изо всех сил, машина работает хорошо. И в случае помощи со стороны Юки Цуноды у «Ред Булл» есть все шансы занять третье место в Кубке конструкторов, опередив «Феррари», а в идеале даже обогнать «Мерседес», — приводит слова Минарди Speedweek.

