Авто Новости

В Lamborghini показали концепт-кар в стиле будущих машин марки

В Lamborghini показали концепт-кар в стиле будущих машин марки
Lamborghini Manifesto
Аудио-версия:
Комментарии

В рамках празднования 20-летия дизайн-студии Lamborghini Centro Stile глава подразделения Митя Боркерт показал рендеры нового концепт-кара компании — Lamborghini Manifesto.

Lamborghini Manifesto

Lamborghini Manifesto

Фото: Социальные сети Мити Боркерта

Отмечается, что Manifesto не планируется к серийному выпуску, однако отражает направление дальнейшего развития дизайна автомобилей Lamborghini. Lamborghini Manifesto сохранила присущий машинам марки акулий нос и выделяется клиновидным профилем.

Lamborghini Manifesto

Lamborghini Manifesto

Фото: Социальные сети Мити Боркерта

Лобовое стекло автомобиля переходит в стеклянную крышу с двумя куполами, а массивная задняя часть с вентиляционными прорезями моторного отсека завершается массивным диффузором. Каких-либо технических подробностей об автомобиле компания не раскрывает.

Lamborghini Manifesto

Lamborghini Manifesto

Фото: Социальные сети Мити Боркерта

Напомним, в начале сентября Audi также представила концепт-кар, выполненный в рамках новой философии дизайна компании.

