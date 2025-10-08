В Lamborghini показали концепт-кар в стиле будущих машин марки

В рамках празднования 20-летия дизайн-студии Lamborghini Centro Stile глава подразделения Митя Боркерт показал рендеры нового концепт-кара компании — Lamborghini Manifesto.
Lamborghini Manifesto
Фото: Социальные сети Мити Боркерта
Отмечается, что Manifesto не планируется к серийному выпуску, однако отражает направление дальнейшего развития дизайна автомобилей Lamborghini. Lamborghini Manifesto сохранила присущий машинам марки акулий нос и выделяется клиновидным профилем.
Фото: Социальные сети Мити Боркерта
Лобовое стекло автомобиля переходит в стеклянную крышу с двумя куполами, а массивная задняя часть с вентиляционными прорезями моторного отсека завершается массивным диффузором. Каких-либо технических подробностей об автомобиле компания не раскрывает.
Фото: Социальные сети Мити Боркерта
Напомним, в начале сентября Audi также представила концепт-кар, выполненный в рамках новой философии дизайна компании.