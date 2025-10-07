Скидки
Расселл: сейчас я уверен в себе, но пару лет назад вёл бы себя совершенно иначе

Расселл: сейчас я уверен в себе, но пару лет назад вёл бы себя совершенно иначе
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своём личностном росте за последние два года.

«Думаю, уверенность в себе приходит с опытом. По крайней мере, появляется понимание того, как выжимать максимум из каждой ситуации. Думаю, ещё пару лет назад я бы был слишком напряжён, мог бы переборщить, сильно атаковать в ситуациях, в которых этого не стоит делать. Сейчас же я чувствую себя гораздо спокойнее и увереннее.

Перед этапом в Сингапуре я был совершенно спокоен. Когда за час до начала гонки начался дождь, я сказал себе, что условия одинаковы для всех. Я ничего не мог с этим поделать, так что и волноваться по этому поводу не было никакого смысла. Но пару лет назад я бы вёл себя совершенно иначе», — приводит слова Расселла RaceFans.

