Вольф назвал страну, в которой хотел бы снова видеть Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном возвращении Формулы-1 в Южную Корею.

«Какое-то время это был неиспользуемый рынок, если учитывать то, что Формула-1 за последние годы очень сильно выросла, особенно в более молодой целевой аудитории. Наша самая быстрорастущая демографическая группа — девушки в возрасте от 15 до 24 лет, и они очень активны в социальных сетях.

Южная Корея активно пользуется соцсетями, так что было бы здорово вернуться и показать, как сильно изменилась Формула-1 за последние 10 лет. Цель Стефано Доменикали всегда была в том, чтобы хорошо сбалансировать ситуацию. Очевидно, здесь играют роль коммерческие факторы, но также важно долгосрочное планирование, а в Восточной Азии у нас есть пробелы», — приводит слова Вольфа Reuters.