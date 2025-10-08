Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл высказался о ситуации с продлением контракта с «Мерседесом»

Расселл высказался о ситуации с продлением контракта с «Мерседесом»
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл высказался о ситуации с продлением контракта с командой «Мерседес».

«Думаю, для любого гонщика, когда он достигает определённого момента в карьере, всё должно быть сделано правильно. Каждый раз, когда вы продлеваете контракт, это самый важный момент в вашей жизни, и к этому нужно подходить со всей серьёзностью. Не о чём беспокоиться, всё будет сделано в правильное время», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.

Как ранее сообщали в СМИ, изначально Расселл настаивал на трёхлетнем соглашении с зарплатой около $ 20 млн за сезон, однако Вольф не готов увеличивать заработок британца сверх половины этой суммы. Теперь же британец готов принять однолетний контакт, но не хочет снижать финансовые требования.

Материалы по теме
Цунода провалился, суперновичок «Мерседеса» опять расстроил. Оценки за Гран-при Сингапура
Цунода провалился, суперновичок «Мерседеса» опять расстроил. Оценки за Гран-при Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android