Расселл высказался о ситуации с продлением контракта с «Мерседесом»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл высказался о ситуации с продлением контракта с командой «Мерседес».

«Думаю, для любого гонщика, когда он достигает определённого момента в карьере, всё должно быть сделано правильно. Каждый раз, когда вы продлеваете контракт, это самый важный момент в вашей жизни, и к этому нужно подходить со всей серьёзностью. Не о чём беспокоиться, всё будет сделано в правильное время», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.

Как ранее сообщали в СМИ, изначально Расселл настаивал на трёхлетнем соглашении с зарплатой около $ 20 млн за сезон, однако Вольф не готов увеличивать заработок британца сверх половины этой суммы. Теперь же британец готов принять однолетний контакт, но не хочет снижать финансовые требования.