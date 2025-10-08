Мария Шарапова отреагировала на заявление Льюиса Хэмилтона после Гран-при Сингапура

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. После Гран-при Сингапура британец разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где объяснил, как его команде добиться успеха и обрести величие. В Сингапуре Хэмилтон показал восьмой результат.

«Менталитет чемпиона», — написала Шарапова в комментариях к публикации Хэмилтона.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 127 очков. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена» (336).

Материалы по теме Хэмилтон объяснил, что нужно сделать «Феррари», чтобы снова стать великой командой

Главные новости дня: