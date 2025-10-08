Мария Шарапова отреагировала на заявление Льюиса Хэмилтона после Гран-при Сингапура
Поделиться
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. После Гран-при Сингапура британец разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где объяснил, как его команде добиться успеха и обрести величие. В Сингапуре Хэмилтон показал восьмой результат.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
«Менталитет чемпиона», — написала Шарапова в комментариях к публикации Хэмилтона.
В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 127 очков. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена» (336).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
10:09
-
09:02
-
00:59
- 7 октября 2025
-
23:49
-
23:42
-
22:56
-
22:47
-
21:44
-
21:41
-
20:50
-
20:41
-
19:47
-
19:40
-
18:54
-
17:55
-
17:48
-
16:32
-
15:48
-
15:25
-
14:39
-
14:31
-
14:23
-
13:24
-
13:24
-
12:51
-
12:25
-
11:36
-
11:27
-
11:25
-
10:46
-
10:41
-
10:33
-
10:02
-
00:49
- 6 октября 2025
-
23:47