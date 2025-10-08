Скидки
F1-Insider указал, почему Расселл отверг ряд предложений «Мерседеса» о продлении контракта

F1-Insider указал, почему Расселл отверг ряд предложений «Мерседеса» о продлении контракта
Британский гонщик Джордж Расселл отверг ряд предложений своей команды «Мерседес» о продлении контракта из-за разногласий в некоторых условиях, в том числе финансовых. Как информирует F1-Insider, спортсмен по новому соглашению желает получать оклад, сопоставимый с тем, что у его соотечественника Ландо Норриса, представляющего «Макларен», – не менее € 20 млн за сезон.

Кроме того, разногласия между сторонами есть в части продолжительности контракта и количестве обязательных маркетинговых дней. Отмечается, что речь идёт о более чем 50 днях дополнительной работы в год. Расселл желает сократить это число. Сообщается, что примером для него является бывший гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который завоевал особые права как многократный чемпион мира.

Главные новости дня:

