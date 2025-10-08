Лоусон, по прогнозу PlanetF1, опередит Цуноду в борьбе за место в Формуле-1

Издание PlanetF1 спрогнозировало расстановку пилотов Формулы-1 на сезон-2026 и поделилось мнением о будущем гонщиков, чьи контракты истекают в конце текущего года. Согласно прогнозу портала, Лиам Лоусон сохранит место в команде «Рейсинг Буллз», опередив в борьбе за место в составе Юки Цуноду.

По данным портала, в «Ред Булл» может перейти Исак Хаджар, тогда как Цунода, потеряв место в «Рейсинг Буллз», рискует остаться без команды минимум на один сезон. Напарником Лоусона, по прогнозу издания, станет пилот Формулы-2 Арвид Линдблад, что сделает состав «Рейсинг Буллз» одним из самых молодых на стартовой решётке.

Кроме того, PlanetF1 ожидает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл с высокой вероятностью продлит контракт с немецкой командой, а его партнёром останется Андреа Кими Антонелли. В «Альпин» прогнозируется возвращение Франко Колапинто в резервный состав после неудачного сезона без набранных очков. Его место займёт австралийский гонщик Джек Дуэн, ранее выступавший за «Альпин» в качестве тест-пилота.