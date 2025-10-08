Назван компромисс, предложенный Расселлом «Мерседесу» по продлению контракта — F1-Insider

27-летний британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл предложил команде компромисс по вопросу продления соглашения. Как информирует F1-Insider, спортсмен готов согласиться на однолетний контракт, но с одним особым пунктом. Суть предложения сводится к следующему: если в 2026 году Джордж окажется выше своего напарника Андреа Кими Антонелли в общем зачёте, контракт будет продлён автоматически.

Таким образом, как считается, британец обезопасил бы своё место в команде на случай переговоров руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа с нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Главные спортивные новости дня: