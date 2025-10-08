Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Назван компромисс, предложенный Расселлом «Мерседесу» по продлению контракта — F1-Insider

Назван компромисс, предложенный Расселлом «Мерседесу» по продлению контракта — F1-Insider
Комментарии

27-летний британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл предложил команде компромисс по вопросу продления соглашения. Как информирует F1-Insider, спортсмен готов согласиться на однолетний контракт, но с одним особым пунктом. Суть предложения сводится к следующему: если в 2026 году Джордж окажется выше своего напарника Андреа Кими Антонелли в общем зачёте, контракт будет продлён автоматически.

Таким образом, как считается, британец обезопасил бы своё место в команде на случай переговоров руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа с нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Материалы по теме
F1-Insider указал, почему Расселл отверг ряд предложений «Мерседеса» о продлении контракта

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android