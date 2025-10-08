Экс-пилот Ф-1 заявил, что Пиастри «закатил истерику» после обгона Норриса в Сингапуре

Бывший пилот Формулы-1 Перри Маккарти прокомментировал реакцию Оскара Пиастри на манёвр напарника Ландо Норриса во время Гран-при Сингапура.

«Я думаю, что Оскар закатил истерику, потому что не до конца понимал, что произошло. Но это немного недостойно человека, который борется за титул, — поднимать шум из-за вполне допустимого обгона, на самом деле очень хорошего манёвра со стороны Норриса. Ландо — гонщик, там был просвет. Это его работа, и такое поведение полностью инстинктивное. Если теряешь эту способность, можно собирать чемоданы и уезжать домой. Подозреваю, что Оскар жаловался, чтобы иметь аргументы для будущих споров, если что-то пойдёт не так. С точки зрения репутации это ему не помогло», — приводит слова Маккарти RacingNews365.