Эксперт: Вольф невероятно хочет сохранить место в «Мерседесе» для Ферстаппена

Эксперт: Вольф невероятно хочет сохранить место в «Мерседесе» для Ферстаппена
Британский автоспортивный журналист и эксперт Том Кларксон выразил уверенность, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф постарается добиться перехода в команду нидерландского гонщика Макса Ферстаппена, если тот решит покинуть «Ред Булл».

«В том, что касается 2027 года, всё будет зависеть от деталей. Полагаю, Тото невероятно хочет сохранить место для Макса Ферстаппена, если он будет доступен в 2027-м», — сказал Кларксон в подкасте F1 Nation.

Ранее сообщалось, какой компромисс готов предложить «Мерседесу» 27-летний британский гонщик Джордж Расселл по вопросу продления соглашения.

