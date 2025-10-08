Скидки
«Феррари» завершил строительство нового тестового автодрома e-Vortex во Фьорано

Компания «Феррари» объявила о завершении строительства нового тестового трека Ferrari e-Vortex, расположенного рядом с трассой Фьорано во Фьорано-Моденезе. Новый автодром предназначен для испытаний спортивных автомобилей и был построен менее чем за четыре месяца. Об этом сообщает официальный сайт «Феррари».

Длина трассы составляет 1887 метров, ширина варьируется от 6 до 14 метров, а главная прямая достигает 600 метров. Общая площадь трека превышает 37 тысяч квадратных метров. Рядом с трассой построен цех площадью 1000 м² для статических проверок и обслуживания автомобилей.

