Крофт — после Гран-при Сингапура: Пиастри начинает терять терпение

Известный комментатор и эксперт Дэвид Крофт поделился мнением об инциденте между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на недавнем Гран-при Сингапура. Пиастри квалифицировался третьим, опередив напарника Ландо Норриса на две позиции. Однако на старте Норрис сумел пройти австралийца, зацепив при этом заднюю часть болида Макса Ферстаппена, из-за чего Пиастри оказался широко на выезде из поворота. После инцидента он связался с командой по радио насчёт манёвра Норриса. В «Макларене» эпизод пересмотрели и решили не менять позиции.

«Оскар Пиастри, как мне кажется, начинает терять терпение к тому, что происходит с ним в этом сезоне. Вспомните Монцу, где его попросили поменяться позициями, а в квалификации — помочь своему сопернику по чемпионату пройти в третий сегмент, дав ему слипстрим. Он выполнил это. А теперь хочет реванша. В его голосе слышны раздражение и нотки злости», — приводит слова Крофта F1oversteer.

