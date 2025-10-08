Скидки
Крофт — после Гран-при Сингапура: Пиастри начинает терять терпение

Крофт — после Гран-при Сингапура: Пиастри начинает терять терпение
Известный комментатор и эксперт Дэвид Крофт поделился мнением об инциденте между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на недавнем Гран-при Сингапура. Пиастри квалифицировался третьим, опередив напарника Ландо Норриса на две позиции. Однако на старте Норрис сумел пройти австралийца, зацепив при этом заднюю часть болида Макса Ферстаппена, из-за чего Пиастри оказался широко на выезде из поворота. После инцидента он связался с командой по радио насчёт манёвра Норриса. В «Макларене» эпизод пересмотрели и решили не менять позиции.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Оскар Пиастри, как мне кажется, начинает терять терпение к тому, что происходит с ним в этом сезоне. Вспомните Монцу, где его попросили поменяться позициями, а в квалификации — помочь своему сопернику по чемпионату пройти в третий сегмент, дав ему слипстрим. Он выполнил это. А теперь хочет реванша. В его голосе слышны раздражение и нотки злости», — приводит слова Крофта F1oversteer.

Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии:

