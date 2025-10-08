Сайнс раскритиковал Формулу-1 за акцент в трансляциях гонок на подругах знаменитостей

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс раскритиковал Формулу-1 за манеру трансляции гонки Гран-при Сингапура, отметив, что внимание режиссёров всё чаще смещается с борьбы на трассе на кадры с подругами гонщиков и знаменитостями.

«Это становится своего рода тенденцией, которая, возможно, работала когда-то, когда зрителям было интересно смотреть на наших девушек, знаменитостей и их реакции. Я понимаю, что, если происходит обгон или напряжённый момент, команда, которая ведёт трансляцию, может захотеть показать реакцию, если это уже приносило успех в прошлом… но в таком случае должно сохраняться уважение к самой гонке, а важные моменты не должны упускаться. В прошлый уикенд они не показали ни одного из четырёх-пяти моих обгонов в концовке. Не показали и то, как Фернандо преследовал Льюиса — многое это упустили. В остальном – здорово, но нельзя терять из виду главное. Мне кажется, они немного перегибают с показом звёзд и подруг.

Иногда в паддоке так много VIP-гостей, что просто невозможно пройти. Мы передвигаемся на велосипедах или самокатах, потому что иначе никак не доберёшься», — приводит слова Сайнса COPE.

Материалы по теме Фернандо Алонсо раскритиковал Формулу-1 за манеру трансляции гонки Гран-при Сингапура

Леклер и Сайнс едут на машине в Монако: