Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс раскритиковал Формулу-1 за акцент в трансляциях гонок на подругах знаменитостей

Сайнс раскритиковал Формулу-1 за акцент в трансляциях гонок на подругах знаменитостей
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс раскритиковал Формулу-1 за манеру трансляции гонки Гран-при Сингапура, отметив, что внимание режиссёров всё чаще смещается с борьбы на трассе на кадры с подругами гонщиков и знаменитостями.

«Это становится своего рода тенденцией, которая, возможно, работала когда-то, когда зрителям было интересно смотреть на наших девушек, знаменитостей и их реакции. Я понимаю, что, если происходит обгон или напряжённый момент, команда, которая ведёт трансляцию, может захотеть показать реакцию, если это уже приносило успех в прошлом… но в таком случае должно сохраняться уважение к самой гонке, а важные моменты не должны упускаться. В прошлый уикенд они не показали ни одного из четырёх-пяти моих обгонов в концовке. Не показали и то, как Фернандо преследовал Льюиса — многое это упустили. В остальном – здорово, но нельзя терять из виду главное. Мне кажется, они немного перегибают с показом звёзд и подруг.

Иногда в паддоке так много VIP-гостей, что просто невозможно пройти. Мы передвигаемся на велосипедах или самокатах, потому что иначе никак не доберёшься», — приводит слова Сайнса COPE.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо раскритиковал Формулу-1 за манеру трансляции гонки Гран-при Сингапура

Леклер и Сайнс едут на машине в Монако:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android