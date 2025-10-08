Конкуренты бен Сулайема не смогут зарегистрироваться на выборы президента ФИА — The Race

Действующий президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, вероятно, останется единственным кандидатом на предстоящих выборах 12 декабря. Конкуренты не смогут собрать необходимый состав для участия в голосовании, что делает их участие практически невозможным, сообщает The Race.

Для участия в выборах кандидат должен представить «президентский список», включающий 10 человек: президента сената, заместителя президента по мобильности и туризму, заместителя президента по спорту и семь вице-президентов по спорту. Эти семь должны быть выбраны из числа утверждённых ФИА кандидатов во Всемирный совет автоспорта (WMSC) и представлять разные регионы: Северная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Ближний Восток и Северная Африка и два из Европы.

Сейчас в списке из 29 кандидатов на WMSC есть только одна представительница Южной Америки — бразильянка Фабиана Экклстоун, которая уже поддержала бена Сулайема. Два кандидата из Африки также поддерживают действующего президента. Поскольку кандидаты не могут входить более чем в один президентский список, ни один из конкурентов бена Сулайема не сможет выполнить требования к региональному составу команды.