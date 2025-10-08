Скидки
«Мир кипит, когда я это говорю». Джеймс Ваулз высказался о целях «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о задачах команды. По словам босса гоночного коллектива, конечная цель – борьба за чемпионские титулы.

«Знаю, что мир кипит, когда я это говорю, но «Уильямс» больше, чем я, Карлос и Алекс. Однако мы все сделаем всё возможное, чтобы команда добилась успеха в будущем. Наша цель — моя, Алекса и Карлоса — оставить свою ДНК в команде, чтобы у неё был потенциал для борьбы за чемпионские титулы», — приводит слова Ваулза SoyMotor со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.

В настоящий момент «Уильямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 102 очка.

