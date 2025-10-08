Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это меня удивило». Босс «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о Карлосе Сайнсе

«Это меня удивило». Босс «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о Карлосе Сайнсе
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высоко оценил отношение пилота Карлоса Сайнса к работе с командой.

«Что меня удивило в Карлосе, так это его умение работать с инженерами. Он даёт очень чёткую и лаконичную обратную связь. Мне не нужно просить его приехать на базу — в девять утра он уже общается со специалистами по эродинамике. Это его инстинкт. Он хочет, чтобы команда добилась успеха. И это меня удивило. Я видел много пилотов, но редко встречаешь того, кто встаёт раньше восьми утра и, что важнее, хочет проводить время с командой», — приводит слова Ваулза SoyMotor со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.

Материалы по теме
«Мир кипит, когда я это говорю». Джеймс Ваулз высказался о целях «Уильямса»

Леклер и Сайнс едут на машине в Монако:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android