«Это меня удивило». Босс «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о Карлосе Сайнсе

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высоко оценил отношение пилота Карлоса Сайнса к работе с командой.

«Что меня удивило в Карлосе, так это его умение работать с инженерами. Он даёт очень чёткую и лаконичную обратную связь. Мне не нужно просить его приехать на базу — в девять утра он уже общается со специалистами по эродинамике. Это его инстинкт. Он хочет, чтобы команда добилась успеха. И это меня удивило. Я видел много пилотов, но редко встречаешь того, кто встаёт раньше восьми утра и, что важнее, хочет проводить время с командой», — приводит слова Ваулза SoyMotor со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.

