С 2027 года в MotoGP уравняют заводские команды и сателлиты

С 2027 года в MotoGP исчезнет разделение между заводскими и частными командами. Все участники чемпионата будут считаться независимыми. Решение связано с изменением структуры чемпионата после того как промоутер «Дорна» перешёл под контроль компании Liberty Media, владеющей также коммерческими правами на Формулу-1. Об этом сообщает Autosport.

Изменения станут частью нового пятилетнего соглашения между «Дорной» и командами, рассчитанного на период с 2027 по 2031 год. Главная цель инициативы — создать равные условия для всех участников и сделать распределение доходов более справедливым. Все команды должны получать одинаковую финансовую поддержку, хотя конкретные суммы пока не утверждены.

Сейчас частные коллективы MotoGP получают около € 5 млн — эти средства покрывают аренду мотоциклов у производителей. Конструкторы, предоставляющие технику, получают примерно € 3 млн.