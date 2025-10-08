Скидки
Глава «Петронаса» извинился за свои действия на подиуме Гран-при Сингапура

Глава «Петронаса» извинился за свои действия на подиуме Гран-при Сингапура
Генеральный директор «Петронаса» Тенгку Мухаммад Тауфик принес извинения за своё участие в праздновании победы пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на подиуме Гран-при Сингапура. Во время празднования он обливался шампанским вместе с пилотами.

«Признаю, что моё спонтанное выражение радости в тот момент могло быть неуместным. Хотя я не употреблял алкоголь, как мусульманин должен был учитывать возможную чувствительность, связанную с подобными празднованиями. Приношу извинения за возможное непреднамеренное оскорбление и полностью беру ответственность на себя», — приводит слова Тауфика RaceFans.

