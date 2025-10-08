Зак Браун поругался с адвокатом Алекса Палоу во время судебного заседания

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун вступил в словесную перепалку с адвокатом испанского гонщика IndyCar Алекса Палоу Ником де Марко во время судебного заседания, которое прошло на прошлой неделе в Лондоне. Об этом сообщает RacingNews356.

Как заявил Браун во время заседания, он никогда не обещал Алексу Палоу, что его кандидатура будет рассматриваться для выступлений в Формуле-1 в 2023 году и это не было частью их соглашения.

В ответ адвокат сказал Брауну, что он «несёт полную чушь, выдуманную на ходу». Браун ответил юристу тем же.

Напомним, по мнению «Макларена» Палоу нарушил контракт, заключённый в конце 2022 года, когда он отказался перейти в команду Arrow McLaren для участия в IndyCar начиная с 2024 года. Вместо этого Алекс остался в Chip Ganassi Racing. Как считает «Макларен», действия пилота привели к упущенным возможностям на трассе, потере спонсорских контрактов и необходимости дополнительных выплат. Палоу признал нарушение контракта, но его адвокаты оспаривают заявленные убытки.