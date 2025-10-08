Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун поругался с адвокатом Алекса Палоу во время судебного заседания

Зак Браун поругался с адвокатом Алекса Палоу во время судебного заседания
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун вступил в словесную перепалку с адвокатом испанского гонщика IndyCar Алекса Палоу Ником де Марко во время судебного заседания, которое прошло на прошлой неделе в Лондоне. Об этом сообщает RacingNews356.

Как заявил Браун во время заседания, он никогда не обещал Алексу Палоу, что его кандидатура будет рассматриваться для выступлений в Формуле-1 в 2023 году и это не было частью их соглашения.

В ответ адвокат сказал Брауну, что он «несёт полную чушь, выдуманную на ходу». Браун ответил юристу тем же.

Напомним, по мнению «Макларена» Палоу нарушил контракт, заключённый в конце 2022 года, когда он отказался перейти в команду Arrow McLaren для участия в IndyCar начиная с 2024 года. Вместо этого Алекс остался в Chip Ganassi Racing. Как считает «Макларен», действия пилота привели к упущенным возможностям на трассе, потере спонсорских контрактов и необходимости дополнительных выплат. Палоу признал нарушение контракта, но его адвокаты оспаривают заявленные убытки.

Материалы по теме
Названа внушительная сумма, которую требует «Макларен» за сорвавшийся переход Алекса Палоу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android