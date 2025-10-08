Эксперт: броня Пиастри пошла трещинами

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о ситуации в борьбе между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами. Сейчас мы не видим того Пиастри, которым он был раньше. Давление продолжает нарастать, а когда это случается в условиях борьбы за титул, преуспеет тот, у кого характер окажется сильнее. Сейчас Оскару нужно избавиться от негатива и неудачи в Сингапуре и подойти к следующей гонке с позитивным настроем.

Для Ландо результат гонки в Сингапуре не назвать идеальным, но он оказался впереди Оскара, а это очень важно. Он сократил свое отставание до 22 очков. Так что он продолжает увеличивать давление на Пиастри, при этом сам выступает достаточно неплохо», – приводит слова Херберта Independent.