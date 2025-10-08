«По политическим причинам». Окон — о том, почему покинул Ф-1 после 2018 года

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассказал подробности своего ухода из Формулы-1 в 2018 году.

«По различным политическим причинам, не из-за плохих результатов, покинул Формулу-1. Это было ужасным событием для меня, моего окружения и семьи. Стало очень тяжело. У меня были предложения на столе. Но из-за недопонимания между менеджментом и командами всё пошло не по плану. Очень обидно, ведь я должен был гоняться.

Работа в «Мерседесе» делает тебя сильнее как гонщика. Ты понимаешь, на чём нужно сосредоточиться, насколько важными являются некоторые аспекты. Работа в команде, которая была главной, позволила мне понять многое из того, что понадобилось в будущем. Мог не спать два дня, поскольку работал на симуляторе, а затем посещал брифинги. Трудился изо всех сил. Команды видели это, и я смог вернуться», – приводит слова Окона Xinhua.