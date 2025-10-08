Патрезе высказался о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Рикардо Патрезе высказался о возможном переходе Кристиана Хорнера в «Астон Мартин».

«Кристиан — мой хороший друг. Считаю, что отношение к нему было неоправданно жёстким, потому что личная жизнь остаётся личной. Хотя в итоге он получил много денег за своё увольнение и может наслаждаться жизнью. Но слухи возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин» напоминают переход Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари». Тогда Михаэль забрал с собой лучших из «Бенеттона», построив чемпионскую команду и выиграв титул.

Думаю, что-то подобное может случиться с Ферстаппеном. Хорнер способен присоединиться к «Астон Мартин» и построить там новый «Ред Булл». Йосу и Хорнеру необязательно постоянно воевать друг с другом. Если условия будут подходящими и у Макса появится возможность присоединиться к чемпионской команде в «Астон Мартин», уверен, Йос забудет о старых обидах», — приводит слова Патрезе FormulaPassion.