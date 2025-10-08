Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Патрезе высказался о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин»

Патрезе высказался о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Рикардо Патрезе высказался о возможном переходе Кристиана Хорнера в «Астон Мартин».

«Кристиан — мой хороший друг. Считаю, что отношение к нему было неоправданно жёстким, потому что личная жизнь остаётся личной. Хотя в итоге он получил много денег за своё увольнение и может наслаждаться жизнью. Но слухи возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин» напоминают переход Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари». Тогда Михаэль забрал с собой лучших из «Бенеттона», построив чемпионскую команду и выиграв титул.

Думаю, что-то подобное может случиться с Ферстаппеном. Хорнер способен присоединиться к «Астон Мартин» и построить там новый «Ред Булл». Йосу и Хорнеру необязательно постоянно воевать друг с другом. Если условия будут подходящими и у Макса появится возможность присоединиться к чемпионской команде в «Астон Мартин», уверен, Йос забудет о старых обидах», — приводит слова Патрезе FormulaPassion.

Материалы по теме
Стал известен размер компенсации, которую получит экс-сотрудница «Ред Булл» от Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android