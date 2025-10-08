Скидки
Сайнс сравнил Марка Маркеса с Айртоном Сенной

Сайнс сравнил Марка Маркеса с Айртоном Сенной
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о пилоте «Дукати» Марке Маркесе.

«Его поздравил. Он провёл феноменальный сезон и заслуживает похвалы за своё возвращение. Маркес — Айртон Сенна от мира MotoGP. Сейчас мы находимся в настоящем и не осознаём это. Когда он завершит карьеру, пройдут годы, все будут помнить его как человека, который больше всего его напоминал, был харизматичным, как и Сенна в Формуле-1», — приводит слова Сайнса COPE.

Напомним, Маркес досрочно завоевал свой титул. Марк оформил своё седьмое чемпионство по итогам основной гонки Гран-при Японии, где финишировал вторым. Для Маркеса, проводящего первый сезон за «Дукати», это первый титул с итальянским производителем. Шесть других он завоевал с «Хондой».

Официально
Семикратный чемпион мира Марк Маркес пропустит Гран-при Австралии и Малайзии из-за травмы
