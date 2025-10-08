Норрис: сейчас доминировать сложнее, чем раньше, но наша команда это делает

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о победе команды в Кубке конструкторов второй год подряд.

«Победа в ещё одном Кубке конструкторов — это и правда здорово. Вначале ощущения от второй победы не особо отличаются от первой, потому что первая победа была по-настоящему значимой. Особенно, если вспомнить, где наша команда находилась три года назад. С точки зрения прогресса в работе над развитием машины мы обогнали все команды Формулы-1.

При этом мы сделали это во времена, когда добиться такого результата стало сложнее, чем когда-либо. Это случилось в условиях ограничений ресурсов, сокращения времени работы в аэродинамической трубе, потолка бюджетов команд. Ситуация с потолком в целом играла нам на руку последние пять лет, если сравнивать бюджеты при условии отсутствия ограничений.

Однако, во времена, когда доминировать стало сложнее, именно это наша команда и делает последние два года, предоставляя нам лучшую машину в пелотоне», — приводит слова Норриса Motorsport Week.