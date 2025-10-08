Култхард: команда должна вмешиваться в борьбу пилотов только до определённого момента

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о влиянии команды на борьбу пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Я хорошо могу понять Оскара, когда он возмутился команде по поводу того, что напарник выдавил его с трассы. У него были вполне убедительные аргументы. Дополнительные объяснения излишни. Я говорил проблеме «правил папайи» ещё в начале сезона. Вмешиваться в борьбу пилотов команда может только до определенного момента. Потому что рано или поздно вы должны спросить себя, а насколько справедливы ваши вмешательства?

Не хотел бы поминать старое, но когда я пропускал Мику Хаккинена, речь шла о борьбе за третьи и четвёртые места. Меня никогда не лишали победы подобным образом. А ведь гонщики обычно очень чувствительны к подобным вещам, так что команда должна действовать по справедливости», — приводит слова Култхарда Speed Week.