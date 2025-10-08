«Провал — не вариант». Технический директор «Астон Мартин» — о сезоне-2026

Технический директор «Астон Мартин» Энрико Кардиле высказался о перспективах команды на 2026 год.

«В рамках работы над машиной в 2026 году команда достигнет постиавленных задач. Я не знаю, насколько мы будем конкурентоспособны, будем мы первыми, вторыми или седьмыми, но мы уверены, что всё будет в порядке. У нас есть всё необходимое, чтобы хорошо справиться с задачей и выполнить свою работу. Провал — не вариант.

Мы с волнением ждём начала сезона, и речь не только о новой машине. Хотя, конечно, мне не терпится увидеть на трассе и болиды других десяти команд и оценить наш уровень. Мы не знаем, где мы будем с точки зрения расклада сил. Мы в любом случае не можем быть удовлетворены результатами симуляций в аэродинамической трубе или усилиями по снижению веса болида, потому что у нас нет показателей, на которые мы можем ориентироваться», — приводит слова Кардиле FormulaPassion.