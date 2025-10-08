Скидки
Авто Новости

Сэм Бёрд выделил двух новичков в пелотоне Формулы-1

38-летний британский автогонщик, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2015) Сэм Бёрд высказался о новичках сезона-2025 Формулы-1, отдельно выделив Оливера Бермана.

«Если оценивать новичков, то, конечно, очень хорошо себя проявляет Хаджар. Но Берман выступает тоже здорово, я бы выделил именно этих пилотов. Да, Антонелли в последнее время прибавил, но я бы не сказал, что он выделяется. Хотя и Бортолето временами очень быстр», — приводит слова Бёрда Crash.

Напомни, ранее Бёрд поделился мнением о 20-летнем гонщике «Хааса» Оливере Бермане.

В нынешнем сезоне сразу двум новичкам удавалось доехать до подиума — Исаку Хаджару и Андреа Кими Антонелли.

