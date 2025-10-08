Сайнс назвал быстрейших пилотов пелотона в квалификации и гонке

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о том, кого в нынешнем пелотоне он считает быстрейшим пилотом.

«В гонке или на одном круге? На одном круге – Шарль Леклер, выбор будет между Шарлем и Ландо Норрисом. В гонке — точно Пакс Ферстаппен.

Кто был бы сильнейшим на одинаковых машинах? Зависит от того, что за машина. Если «Ред Булл», очевидно, ответ – Макс. Расселл очень здорово управляет «Мерседесом», и нам было бы очень тяжело запрыгнуть в болид «Мерседеса» и обыграть Расселла. То же самое можно сказать обо мне и Алексе Албоне в случае с «Уильямсом». Всё здесь зависит от машины», — приводит слова Сайнса COPE.