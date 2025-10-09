Скидки
Патрезе: «Феррари» всегда надеется на следующий сезон

Патрезе: «Феррари» всегда надеется на следующий сезон
Бывший гонщик Формулы-1 Риккардо Патрезе поделился мнением о «Феррари».

«Будем надеяться, у команды всё-таки есть четкое представление, что они будут делать в следующем году. И что их новый мотор получится отличным. Хотя не стоит забывать и об аэродинамике. Вряд ли проблемы «Феррари» в этом году связаны с мотором. Думаю, в этом аспекте они не уступают конкурентам. Проблема «Феррари» в аэродинамике.

Надеюсь, что «Феррари» всё же движется в верном направлении, но на это не стоит делать ставку. Просто с «Феррари» всегда происходит одно и то же — они надеются на следующий сезон», — приводит слова Патрезе GPBlog.

Что опять с «Феррари»? Итальянские СМИ раскрыли раздрай в команде и слабое место машины
