Патрезе: «Феррари» всегда надеется на следующий сезон

Бывший гонщик Формулы-1 Риккардо Патрезе поделился мнением о «Феррари».

«Будем надеяться, у команды всё-таки есть четкое представление, что они будут делать в следующем году. И что их новый мотор получится отличным. Хотя не стоит забывать и об аэродинамике. Вряд ли проблемы «Феррари» в этом году связаны с мотором. Думаю, в этом аспекте они не уступают конкурентам. Проблема «Феррари» в аэродинамике.

Надеюсь, что «Феррари» всё же движется в верном направлении, но на это не стоит делать ставку. Просто с «Феррари» всегда происходит одно и то же — они надеются на следующий сезон», — приводит слова Патрезе GPBlog.