«Перчатки будут сброшены». Палмер — о ситуации в «Макларене»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о ситуации в борьбе за титул между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Пожалуй, главный вопрос — должны ли они менять позиции, как это было сделано в Монце? На мой взгляд, ответ очевиден — нет. В этом и начинается проблема. «Макларен» фактически становится собственным гоночным судейством. Они сами решают, что считать честной борьбой.

Понимаю, что Оскар может быть расстроен, но это гонка. Нужно позволить ребятам бороться. Это их момент. Думаю, теперь мы увидим, как в чемпионате будут сброшены перчатки», — приводит слова Палмера GPBlog.

В настоящий момент Норрис отстаёт от Пиастри на 22 очка.