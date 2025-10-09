Эксперт: «Ред Булл» постоянно ищет нового Ферстаппена, второй пилот не нужен

Эксперт Sky Sports и трёхкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик высказалась о возможных перестановках в «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне.

«Может ли «Ред Булл» поставить двух новичков в «Рейсинг Буллз» в следующем году? Думаю, да. Если они это сделают… Думаю, очевидно, что они постоянно ищут нового Макса Ферстаппена. Им не нужен второй пилот или просто пилот, который будет надёжен.

Они хотят найти гонщиков, которые станут суперзвёздами Формулы-1. Если же они сохранят тот же состав, что и сейчас… Они понимают, значит, эти два гонщика не станут пилотами «Ред Булл», — приводит слова Чедуик Sky Sports.