«Большой позитив». В «Ред Булл» объяснили важность выступления Ферстаппена в Сингапуре

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал выступление четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Сингапура. Напомним, голландец финишировал вторым.

«Потенциал машины в последних гонках? Об этом тяжело говорить. Важно, что мы улучшаем управляемость машины и раскрываем её возможности для пилотов.

Мы переживали из-за того, что на трассе, где требуется высокая прижимная сила, исчезнет темп, но это оказалось не так. И это был большой позитив в этой гонке. А также хороший знак для будущих гонок», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.

