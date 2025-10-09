«Никто ещё не умирал от перегрева». Хэмилтон высказался об охлаждающих жилетах ФИА

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал инициативу Международной автомобильной федерации (ФИА) ввести охлаждающие жилеты в 2026 году.

«Я не считаю, что гонщикам вообще следует это навязывать. Они постоянно говорят, что это вопрос безопасности, но ни один гонщик не погиб от перегрева в гонке, если не считать пожара, так что это попросту глупо.

Мне кажется, что это должен быть наш выбор, я ценю предоставленную возможность с их стороны, и мы продолжим работать над системой. Понимаю, она может быть полезна в очень жарких местах, но вы должны носить это, если вам удобно. Вопрос не должен ставиться так, что вы должны это делать», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.