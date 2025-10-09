Скидки
Авто Новости

«Никто ещё не умирал от перегрева». Хэмилтон высказался об охлаждающих жилетах ФИА

Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал инициативу Международной автомобильной федерации (ФИА) ввести охлаждающие жилеты в 2026 году.

«Я не считаю, что гонщикам вообще следует это навязывать. Они постоянно говорят, что это вопрос безопасности, но ни один гонщик не погиб от перегрева в гонке, если не считать пожара, так что это попросту глупо.

Мне кажется, что это должен быть наш выбор, я ценю предоставленную возможность с их стороны, и мы продолжим работать над системой. Понимаю, она может быть полезна в очень жарких местах, но вы должны носить это, если вам удобно. Вопрос не должен ставиться так, что вы должны это делать», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Комментарии
