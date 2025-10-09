Самый молодой чемпион мира по ралли Рованперя объявил об уходе в кольцевые гонки

Двукратный чемпион мира по ралли финн Калле Рованперя объявил об уходе из WRC по окончании сезона-2025 и желании перейти в кольцевые гонки.

«Это решение было непростым для меня, но я думал об этом какое-то время. Достигнув в ралли столь много к своему возрасту, я задумался о том, какие ещё возможности у меня есть и какие вызовы я мог бы принять. Это непростое решение, но оно кажется правильным на пути к достижению своих целей», — приводит слова Рованпери пресс-служба WRC.

Калле Рованпере 25 лет. За карьеру финский гонщик 17 раз выигрывал этапы WRC, 26 раз оказывался на подиуме. Является самым молодым чемпионом серии в истории (22 года и 1 день).