Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Самый молодой чемпион мира по ралли Рованперя объявил об уходе в кольцевые гонки

Самый молодой чемпион мира по ралли Рованперя объявил об уходе в кольцевые гонки
Комментарии

Двукратный чемпион мира по ралли финн Калле Рованперя объявил об уходе из WRC по окончании сезона-2025 и желании перейти в кольцевые гонки.

«Это решение было непростым для меня, но я думал об этом какое-то время. Достигнув в ралли столь много к своему возрасту, я задумался о том, какие ещё возможности у меня есть и какие вызовы я мог бы принять. Это непростое решение, но оно кажется правильным на пути к достижению своих целей», — приводит слова Рованпери пресс-служба WRC.

Калле Рованпере 25 лет. За карьеру финский гонщик 17 раз выигрывал этапы WRC, 26 раз оказывался на подиуме. Является самым молодым чемпионом серии в истории (22 года и 1 день).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android