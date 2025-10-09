Хаджар отреагировал на заявление Марко о продлении его контракта

Пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Хельмута Марко о продлении его контракта на 2026 год.

«Всегда приятно находиться в такой позиции. Но в то же время я привык бороться до самой последней гонки в каждом чемпионате, где соревновался, чтобы заявить о себе и подняться в рейтинге.

Для меня это нечто новое, и это определённо снимает часть давления. Хотя мне всегда нравится давление. Как по мне, именно тогда я показываю лучшее. Посмотрим, как я справлюсь в последних гонках. Я всегда выкладываюсь на все сто и иду на риски», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.