Двукратный чемпион мира по ралли Рованперя намерен перейти в Формулу-2 в 2027 году

Двукратный чемпион мира по ралли финн Калле Рованперя заявил о намерении принять участие в соревнованиях Формулы-2 в 2027 году.

«Я взволнован тем, что буду гоняться в Супер-Формуле в 2026 году. Помимо этого, я готовлю себя к соревнованию в Формуле-2 в 2027 году. Да, мы готовы к неизвестности», — сказал Рованперя в социальной сети X (ранее Twitter).

Калле Рованпере 25 лет. За карьеру финский гонщик 17 раз выигрывал этапы WRC, 26 раз оказывался на подиуме. Является самым молодым чемпионом серии в истории (22 года и 1 день).

Ранее Рованперя заявил об уходе из чемпионата мира по ралли (WRC).