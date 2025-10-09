Скидки
В «Мерседесе» назвали причину победы Джорджа Расселла в Сингапуре

В «Мерседесе» назвали причину победы Джорджа Расселла в Сингапуре
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал победу гонщика команды британца Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура.

«Нет никаких сомнений в том, что эта машина хорошо показывает себя в медленных поворотах, где у нас очень хорошее сцепление, а гонщики чувствуют себя уверенно в больших зонах торможения.

Мы по-прежнему работаем над высокоскоростными поворотами, по-прежнему пытаемся учесть каждую мелочь в настройке, но это, очевидно, вопрос будущего. Если посмотреть на такую трассу, как Остин, там очень быстрый первый сектор, и нам нужно добиться успеха в этой области», — приводит слова Шовлина издание GPblog.

