Экс-пилот Ф-1 Херберт оценил шансы Ферстаппена на титул в сезоне-2025

Бывший пилот Фомулы-1 британец Джонни Херберт высказался о шансах четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена завоевать титул в нынешнем сезоне.

«Макс снова показал, что всё ещё здесь. Борьба идёт между Оскаром и Ландо, и есть вероятность, что они могут лишиться очков, как это произошло в Сингапуре, где Макс отобрал их.

Если быть реалистом, у Макса, вероятно, нет реальных шансов, если эти двое продолжат гоняться так же, как делали до этого. Удача заключается в том, чтобы они отобрали очки друг у друга, а затем они перешли бы к Максу. Это его самый большой шанс», — приводит слова Херберта издание GPblog.