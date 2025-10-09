Скидки
Инсайдер: в «Ред Булл» отклонили предложение о продаже «Рейсинг Буллз» за $ 2,3 млрд

Инсайдер: в «Ред Булл» отклонили предложение о продаже «Рейсинг Буллз» за $ 2,3 млрд
Комментарии

Владельцы команды Формулы-1 «Ред Булл» отклонили очередное предложение о покупке команды «Рейсинг Буллз», сообщает журналист Джо Сейвуд в личном блоге.

По информации обозревателя, размер предложения составил $ 2,3 млрд. Заинтересованная сторона не называется. Напомним, в августе прошёл слух, что «Ред Булл» отклонил предложение о покупке «Рейсинг Буллз» за $ 2 млрд.

В настоящий момент, после 18 этапов, «Рейсинг Буллз» занимает шестое место в Кубке конструкторов. Пилоты команды, француз Исак Хаджар и новозеландец Лиам Лоусон, располагаются на девятом и 14-м месте в личном зачете соответственно.

Комментарии
Новости. Авто
