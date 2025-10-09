Скидки
Узбекистан заинтересован в организации этапа Формулы-1 — Джо Сейвуд

Узбекистан заинтересован в организации этапа Формулы-1 — Джо Сейвуд
Правительство Узбекистана заинтересовано в организации на территории страны этапа Формулы-1, сообщает журналист Джо Сейвуд в личном блоге.

По информации обозревателя, представитель Узбекистана появлялся в паддоке на минувшем Гран-при Сингапура, чтобы обсудить возможность проведения Гран-при.

Напомним, в настоящий момент в число стран Азии, проводящих этапы Формулы-1, входят Бахрейн, Китай, Япония, Саудовская Аравия, Азербайджан, Сингапур, Катар и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Гонщики «Ред Булл» гоняют на «Нивах» по Азербайджану

