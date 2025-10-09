В «Альпин» сказали, когда примут решение о составе пилотов на 2026 год

Руководитель «Альпин» Стивен Нильсен высказался о сроках решения по составу команды на 2026 год.

«Думаю, сейчас нелегко любому новичку. Мы видели взлёты и падения у многих, кто пришёл из Формулы-2. Пятеро пришли в прошлом году, и это хорошо.

У Франко было сложное начало. Думаю, все видели, как он прибавил и успокоился. Он обошёл Пьера в последних двух или трёх гонках [в квалификации]. Он сопоставим с ним, и это хорошо. Мы не знаем, когда закончится этот подъём и продолжится ли он. Мы надеемся на это. Мы находимся в нескольких гонках от решения», — приводит слова Нильсена издание GPblog.

