Штайнер: Расселл получит новый контракт с «Мерседесом», он не обязан прогибаться

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о переговорах по новому контракту между британцем Джорджем Расселлом и «Мерседесом».

«Он получит новый контракт. А если он не получит его в «Мерседесе», то получит где-то ещё. Очевидно, он знает, чего стоит, и я бы сказал, что ему не нужны условия «Мерседеса», он хочет лучшего для себя.

Тото [Вольф] клонит к тому, чтобы дать ему один год. Если Макс [Ферстаппен] захочет уйти из «Ред Булл», у него будет место для Макса и любимого ребёнка – Кими Антонелли. И, очевидно, Джордж считает, что этот вариант не для него.

Я бы не сказал, что у Джорджа много рычагов давления, однако у него хватает причин, по которым он обязан получить новый контракт и не прогибаться ради этого. Полагаю, он также желает хорошо зарабатывать, как и все топ-пилоты, если не больше», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.