Ферстаппен назвал команду Ф-1, которая хорошо покажет себя в 2026 году

Четырёхкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен считает, что команда «Мерседес» хорошо покажет себя в 2026 году, после смены регламента.

«Следующий год, очевидно, не будет простым с нашим собственным двигателем. Это новый риск для «Ред Булл», хотя риском был и приход в Формулу-1, и они неплохо справились.

Будет ли доминировать «Мерседес»? Сложно сказать. Но я уверен, что «Мерседес» будет впереди. Они всегда впереди и всегда сильны. Это ведущая компания, поэтому я убеждён, что они будут на ведущих позициях. Особенно если дело касается двигателя», — приводит слова Ферстаппена Sky Germany.