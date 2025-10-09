Вольф: было бы преувеличением сказать, что я скучаю по Хорнеру

Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз высказался об увольнении из «Ред Булл» британца Кристиана Хорнера.

«Скучают ли я по Хорнеру? Это было бы преувеличением. Но, определённо, всё иначе без Кристиана. Его определённо не хватает.

Нам нужны личности в спорте. Должен быть злодей. Кристиан всегда был хорош в этом, он комфортно чувствовал себя в этой роли. Он мастерски играл на камеру, знал, как использовать её в своих интересах. Этого в некотором роде не хватает, нет трений», — приводит слова Вольфа издание Bild.

