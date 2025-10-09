«Феррари» заинтересована в контракте с Хорнером — инсайдер

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может продолжить свою карьеру в «Феррари». Об этом сообщает издание F1 Insider.

Как сообщает Ральф Бах, президент «Феррари» Джон Элканн не исключает возможность замены Фредерика Вассёра на Хорнера.

«Очевидно, зачем Хорнер так поступает. Он хочет избежать судебных исков, потому что в данный момент ищет работу и, вероятно, даже получает её. Если он действительно видит шанс в «Феррари», то всё происходящее обретает логику.

Элканна считают очень эмоциональным человеком, который мыслит сегодняшним днём. Сейчас «Феррари» продлила контракт с Вассёром, однако кресло под ним снова начало шататься. И в этот момент в игру вступает Хорнер. В команде, вероятно, не осознают, что закрывают дверь для Ферстаппена», – написал Бах в своей колонке.