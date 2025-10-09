Скидки
Ферстаппен: мы хорошо сработались с Мекисом

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о новом руководителе команды Лоране Мекисе.

«На данный момент я могу сказать, что мы сработались хорошо. И я не мог сказать, что Лорану пришлось заново изобретать болид. При этом Лоран, как мне кажется, всегда честно и открыто говорит о своих действиях, и мне это нравится. Думаю, это один из тех людей, с кем мы хорошо ладим.

Но, конечно, когда у руля был Кристиан Хорнер, мы все вместе добились просто поразительных вещей. И, если честно, я навсегда запомню те ощущения и эмоции, что мы пережили, особенно в победном сезоне 2021 года. Подобные вещи не забываются. Конечно, сейчас у команды другая стратегия развития. И я могу сказать, что мне нравится работать с Лораном, и я с нетерпением жду продолжения совместной работы в следующих сезонах», – приводит слова Макса Ферстаппена PlanetF1.

